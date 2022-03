La centrale termoelettrica di Okhtyrka distrutta dai russi: «Non abbiamo più riscaldamento ed elettricità» – Il video

La centrale termoelettrica di Okhtyrka è stata distrutta dai bombardamenti russnel Nord Est dell’Ucraina. Lo ha fatto sapere il presidente della regione di Sumy, Dmytro Zhyvytsky: «La sala macchine è stata completamente distrutta, in città non ci sono né riscaldamento né elettricità», ha riferito Zhyvytsky su Telegram. «Stiamo cercando di risolvere il problema dell’evacuazione urgente della popolazione, perché tra un giorno i palazzi residenziali si trasformeranno in gelide trappole di pietra senza acqua, luce ed elettricità». Al momento, ha avvertito Zhyvytsky, non ci sono corridoi umanitari che consentano di far uscire i residenti dalla regione.

Foto copertina da: Twitter

