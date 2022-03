Guerra in Ucraina, gli abitanti di Kherson si sdraiano davanti ai mezzi dei russi, che rispondono a colpi di mitra – Il video

In questo video pubblicato da Nexta su Twitter vediamo gli abitanti di Kherson che si ribellano all’invasione russa sdraiandosi davanti ai mezzi degli occupanti. Nel filmato si sentono molte sventagliate di mitra per disperdere i manifestanti. La cittadina è caduta nei giorni scorsi in mano ai russi. La Cnn ha raccontato di aver potuto vedere un video di un cittadino in cui si vede un convoglio di auto civili accompagnato da alcuni veicoli militari russi mentre arrivavano a Kherson mercoledì notte. «Ieri 50 autobus dalla Crimea sono passati di qui e si sono stabiliti nella sede dell’amministrazione locale», ha spiegato il cittadino, anche se la Cnn precisa di non aver potuto verificare se le auto venissero dalla Crimea. Nel suo racconto, l’abitante di Kherson riferisce che anche la tv ucraina non è più visibile, mentre vengono trasmessi i canali tv russi, che mostrano la situazione nella città calma e i bambini che vanno a scuola. Anche la rete di telefonica mobile, spiega l’abitante, è stata interrotta.

