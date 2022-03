Ucraina, proteste a Nova Kakhovka contro l’occupazione: i militari russi sparano sui manifestanti – I video

Come si vede in questo video pubblicato su Twitter, le forze russe, che da giorni assediano l’Ucraina, hanno aperto il fuoco contro i manifestanti scesi in strada per protestare contro l’occupazione della città di Nova Kakhovka, nel sud del Paese, ferendo anche 5 persone. Diverse sono le proteste in Ucraina, come documentano gli stessi cittadini telefoni alla mano in questi giorni. Non va meglio in Russia dove solo oggi 6 marzo sarebbero state arrestate almeno 2.500 persone.

Foto e video da TWITTER/AMICHAI STEIN

