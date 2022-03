«No alla guerra in Ucraina»: la piazza di San Pietroburgo torna a sfidare Putin – Il video

Una nuova manifestazione contro la guerra in Ucraina è andata in scena a San Pietroburgo, in Russia. Nel video che circola sui social network, si sente la piazza gremita di dimostranti intonare «No alla guerra». Nei giorni scorsi la città era già stata teatro di importanti proteste contro la decisione del presidente russo Vladimir Putin di invadere l’Ucraina. Il 27 marzo scorso è dovuta intervenire la polizia per sgomberare la piazza. Il 2 marzo, in occasione di un altro corteo, è stata arrestata l’attivista Yelena Osipova, sopravvissuta all’assedio di Leningrado, oggi San Pietroburgo.

