Alina Kabaeva: chi è la presunta amante di Putin «nascosta in Svizzera con i loro 4 figli»

L’indiscrezione è stata riportata da Page Six, inserto del New York Post, secondo il quale la donna nata 38 anni fa a Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, si troverebbe nascosta con il primogenito di 13 anni, la seconda figlia di dieci e le due gemelle di 7

Alina Kabaeva, considerata l’amante di Vladimir Putin, si trova nascosta in Svizzera con i suoi quattro figli. L’indiscrezione è stata riportata da Page Six, inserto del New York Post, secondo il quale la donna nata 38 anni fa a Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, si troverebbe nascosta con il primogenito di 13 anni, la seconda figlia di dieci e le due gemelle di 7. Ex ginnasta, Kabaeva è stata eletta nella Duma dal 2007 al 2014. È figlia di un ex calciatore, ha debuttato sulla scena internazionale nel 1999 e si è ritirata dalle pedane a 24 anni, nel 2007.

La ginnasta e lo zar

La sua storica coach è Irina Viner. Ad Atene ha vinto la medaglia d’oro nel 2004, e in totale ha portato a casa nove premi tra squadre e individuali. È stata squalificata per doping nel 2004: nel suo corpo venne trovato un diuretico. Nel 2014 è diventata presidente del consiglio di amministrazione del National Media Group, il gruppo che controlla alcuni tra i più importanti canali di informazione russi di Stato. Ha fatto campagne pubblicitarie da modella e un film da protagonista in Giappone. Secondo Page Six e le sue fonti Kabaeva è nascosta in uno chalet svizzero «molto privato e molto sicuro».

Alina Kabaeva è una delle ginnaste più decorate nella storia della ginnastica ritmica; ha vinto due medaglie olimpiche, 14 medaglie mondiali e 21 medaglie in competizioni europee. È stata soprannominata «la donna più flessibile della Russia» e, sempre secondo Page Six, una volta ha posato nuda e avvolta in una pelliccia di animale per una rivista maschile. Nel 2008, il quotidiano russo Moskovsky Korrespondent ha pubblicato un articolo in cui si raccontava che Putin aveva divorziato dalla moglie e avrebbe dovuto sposare Kabaeva. La vicenda è stata smentita dal Cremlino e il giornale è stato chiuso. Ma le speculazioni sono continuate. Una vuole che i due potrebbero essersi sposati con una cerimonia privata davanti a un prete ortodosso.

I figli di Putin

Lei ha negato di aver avuto figli da Putin dopo che i media avevano raccontato che aveva avuto una bambina nell’ospedale Saint Ann nel Canton Ticino in Svizzera. Le due gemelle sono nate presso la clinica di maternità Kulakov a Mosca. Putin – che ha altre due figlie ormai adulte, Maria, 36 anni, e Katerina, 35 anni, dal suo primo matrimonio con l’ex assistente di volo Lyudmila Shkrebneva – ha combattuto duramente per proteggere i suoi figli dai media e dai riflettori. Putin e Shkrebneva sono stati sposati per tre decenni fino al divorzio nel 2013.

La loro figlia Maria è nata a Leningrado nel 1985, mentre Katerina è nata in Germania nel 1986 quando la famiglia visse lì durante il periodo di Putin nel KGB. Un’altra voce proveniente dalla Russia sostiene che Putin abbia nascosto la sua prima moglie e le loro figlie in una “città sotterranea” in Siberia. Il lussuoso bunker high-tech si trova sui monti Altai ed è stato progettato per protezione in caso di guerra nucleare. Nei terreni che circondano il nascondiglio si trova una linea ad alta tensione collegata a una stazione che ha una portata sufficiente ad alimentare una piccola città.

Leggi anche: