In un video le autorità locali hanno mostrato i detriti dell’edificio colpito dal bombardamento russo

A Mariupol sarebbe stato bombardato un ospedale pediatrico, distrutto dopo un raid aereo russo. A riferirlo è l’agenzia ucraina Ukrinform che cita il capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk, Paulo Kyrylenko, mostrando anche un video dei detriti. Secondo il vicecapo della polizia nazionale ucraina, Vyacheslav Abroskin, l’ospedale: «Non esiste più». Citando testimoni oculari, riferisce poi che molte donne: «sono rimaste ferite e uccise». A denunciare quel che è successo a Mariupol si è aggiunto anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che su Twitter ha scritto: «Mariupol. Attacco diretto delle truppe russe all’ospedale di maternità. Persone e bambini sono sotto le macerie. Bambini sotto le macerie. Che atrocità! Per quanto ancora il mondo sarà complice ignorando il terrore? Chiudete i cieli adesso! Fermate le uccisioni! Avete il potere di farlo ma sembra che stiate perdendo l’umanità». L’allarme sulla città a Sud di Kiev era stato oggi anche il vicesindaco della città, Sergiy Orlov, che aveva parlato di oltre mille vittime dei bombardamenti russi e di una situazione: «medievale» in città, con la gente costretta a sopravvivere bevendo acqua dalla neve sciolta e senza carburante per il riscaldamento.

Il tuo browser non supporta il tag iframe



Il tuo browser non supporta il tag iframe

