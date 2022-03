Guerra in Ucraina, il sito di Kiev che raccoglie le prove delle violazioni dei diritti umani da parte dei russi

Per raccogliere casi, prove e documentazione di violazione dei diritti umani da parte dei russi nell’invasione dell’Ucraina – e accusare la Russia di «genocidio», il governo di Kiev ha creato una piattaforma dedicata. A darne notizia è stato il capo dell’Ufficio del presidente Andriy Yermak, come riportato da The Kyiv Independent. «I fatti raccolti saranno usati come prova per la difesa e la rappresentanza dell’Ucraina presso la Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte internazionale di giustizia», spiega. Con il suo decreto, il presidente Volodymyr Zelensky «ha già autorizzato i responsabili a rappresentare e difendere gli interessi dell’Ucraina presso la Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite nel caso contro la Russia con l’accusa di genocidio. E ci saranno altri casi del genere».

Yuliya Sokolovska, che fa parte dell’Ufficio del presidente, aggiunge che il suo dipartimento, insieme al ministero della Giustizia, quello degli Esteri e l’Ufficio di Rappresentanza del Presidente dell’Ucraina nella Repubblica Autonoma di Crimea stanno coordinando gli sforzi, «sono riusciti ad avere il sostegno dei partner e creare tempestivamente una piattaforma intergovernativa, che renderà possibile la raccolta di prove delle violazioni dei diritti umani» in Ucraina. «Le informazioni ricevute consentiranno di perseguire la Federazione Russa e difendere gli interessi dell’Ucraina nei tribunali internazionali», spiega. Per inviare segnalazioni si compila un modulo in cui è necessario dare conto di quanto si segnala, aggiungendo eventuali prove a disposizione come foto, video, documenti, informazioni su testimoni, vittime. Testimonianze e informazioni così inoltrate, si spiega, saranno sotto protezione ed elaborate da una squadra di legali qualificati.

