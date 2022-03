Zelensky: «Europei, non potete dire di non aver visto cosa è successo a Mariupol’» – Il video

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky torna a parlare in un video pubblicato su Facebook in cui si rivolge ai suoi cittadini e a quelli europei. «Europei! Non potrete dire di non aver visto cosa è accaduto agli ucraini, cosa è accaduto ai residenti di Mariupol!», dice Zelensky nel videomessaggio tornando a chiedere all’Occidente di esercitare maggiore pressione sulla Russia per negoziare e per porre fine alla guerra. Zelensky dice anche che continua l’evacuazione dall’Ucraina, con 35mila persone già portate in salvo. E accusa i russi su Mariupol’, dove ieri, secondo gli ucraini, Mosca ha bombardato un ospedale psichiatrico. I russi hanno risposto sostenendo che il nosocomio era stato convertito in base militare.

