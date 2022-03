Coronavirus, 53.825 contagi in un giorno: continua ad aumentare il tasso di positività (12,9%). 133 i morti

Il bollettino del 12 marzo 2022

Secondo i dati di oggi, 12 marzo, diffusi nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 53.825 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus (ieri 53.127), per un totale di 13.323.128 casi registrati nel Paese da inizio emergenza. Al contempo si registrano 133 morti (ieri 156), per un totale di 156.782 vittime da inizio pandemia. Il numero degli attualmente positivi è pari a 985.622 persone (ieri 976.479).

Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 12 marzo 2022

La situazione negli ospedali

I pazienti ospedalizzati in area non critica sono 8.234 (ieri 8.274, -40), mentre sul fonte delle terapie intensive, a fronte di 40 nuovi ingressi giornalieri (ieri 35), il numero di ricoverati in rianimazione è pari a 513 pazienti (ieri 527, -14). I positivi che si trovano in isolamento domiciliare sono 976.875 (ieri 967.678). Il numero di guariti dal virus nelle ultime 24 ore è aumentato di 45.393 unità, per un totale di 12.180.724 negativizzati da inizio pandemia.

Tamponi e tasso di positività

Il tasso di positività, rispetto a 24 ore fa, sale dello 0,4 per cento, passando così dal 12,5 per cento di ieri al 12,9 per cento odierno. I dati odierni arrivano a fronte di 417.777 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore (ieri 425.638), per un totale di 192.230.588 test analizzati da inizio emergenza.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

