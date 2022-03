Coronavirus, 86 morti e 48.886 nuovi casi. Stabili i ricoveri

Il bollettino del 13 marzo 2022

Le vittime causate da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore sono 86. Il dato diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute appare in calo rispetto a quello di ieri, quando le vittime legate al virus erano state 133. Il totale di morti da inizio emergenza arriva così a quota 156.868. Sul fronte dei nuovi positivi, il bollettino registra 48.886 nuovi casi contro i 53.825 di ieri. Il numero degli attualmente positivi sale a quota 999.504 (ieri 985.622).

La situazione negli ospedali

Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, oggi 13 marzo si registrano 41 nuovi ingressi in terapia intensiva. Il numero di nuove persone positive ricoverate in area critica è stabile rispetto a quello segnalato ieri, quando gli ingressi erano stati 40. Il totale di ospedalizzazioni in rianimazione è pari a 516 (ieri 513). I pazienti contagiati che occupano i posti letti dei reparti ordinari invece sono 8.240 (ieri 8.234). Il numero di guariti dal virus nelle ultime 24 ore è aumentato di 36.111 unità.

Tamponi e tasso di positività

Il numero di nuovi positivi arriva alla luce di 330.028 nuovi tamponi effettuati. L’attività di tracciamento appare in calo rispetto a ieri, quando i test antigenici rapidi e molecolari erano stati 417.777 Il tasso di positività cresce: dal 12,9% di ieri al 14,8% di oggi.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

