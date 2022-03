A Melitopol i cittadini in piazza per il rilascio del sindaco rapito dai russi. Rapita l’attivista Gaisumova – Il video

Ivan Fedorov è stato portato via nel pomeriggio di ieri. Secondo Nexta diverse centinaia di persone hanno marciato fino al municipio per chiedere il rilascio

Una folla si è radunata nella cittadina di Melitopol per chiedere il rilascio del sindaco Ivan Fedorov, portato via nel pomeriggio di ieri, 11 marzo, da un gruppo di 10 russi. Secondo Nexta diverse centinaia di persone hanno marciato fino al municipio per chiedere il rilascio del primo cittadino. Durante la giornata la connessione Internet non ha funzionato, forse – secondo il media – per impedire alla cittadinanza di coordinarsi nella protesta. «Durante il rapimento, gli hanno messo un sacchetto di plastica sulla testa. Lo hanno prelevato nel centro di crisi della città, dove si stava occupando di sostenere i cittadini», ha detto il consigliere del ministero dell’Interno Gerashchenko su Telegram.

Intanto a Melitopol è stata rapita durante una manifestazione per la pace l’attivista Olga Gaisumova. I russi hanno lanciato un fumogeno per distogliere la folla e nel frattempo si sono avvicinati con una Niva nera e hanno preso la donna 52enne. I cittadini si sono messi d’accordo per scendere di nuovo in piazza alle 12. Melitopol è attualmente sotto il controllo dei militari russi. Stando a quanto riferito dall’agenzia ucraina Unian, Fedorov si era rifiutato di collaborare con le forze di occupazione, mantenendo la bandiera ucraina sul municipio della città.

