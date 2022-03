Da Berlino a Taipei, le piazze contro Putin. L’appello ai cittadini russi: «Siate eroi, fermatelo» – Le immagini

Il grido contro la guerra di Vladimir Putin continua ad arrivare da gran parte del mondo. Non sono soltanto gli ucraini e le 37 città russe a manifestare contro un conflitto che dal 24 febbraio continua a mietere vittime tra soldati e civili. Dalla Germania all’Italia, dalla Svizzera alla Polonia, e ancora Spagna, Cipro, Regno Unito, Belgio, Stati Uniti, Polonia: le piazze delle principali città si riempiono di manifestanti, cartelli e proteste contro l’invasione di Mosca sul territorio ucraino. Nel pomeriggio a Milano centinaia di persone sono accorse presso l’Arco della Pace per manifestare a favore della pace. A Berlino un fiume di persone ha marciato davanti la porta di Brandeburgo. A Cracovia uomini, donne e bambini si sono riuniti per al centro della città per esprimere solidarietà agli ucraini. Stessa scena a Taipei, a Taiwan, dove la folla ha sfilato per gridare «basta alle bombe». Tra bandiere, slogan pro ucraina e immagini di Putin dittatore associato a Hitler, le piazze invocano anche l’aiuto della popolazione russa: «Potete essere anche voi degli eroi. Fermate Putin adesso».

Le immagini

TWITTER/@Milanoinmovimento/ Manifestazione contro la guerra a Milano

TWITTER/@Milanoinmovimento / Manifestazione contro la guerra a Milano

TWITTER/@Milanoinmovimento / Manifestazione contro la guerra a Milano

TWITTER| Fuad Alakbarov ⁠/ Manifestazione contro la guerra a Berlino

TWITTER|@CarlaSignorile/ Manifestazione contro la guerra a Berlino

TWITTER|@Karlova/ Manifestazione contro la guerra a Taipei

TWITTER| Activatica \ Manifestazione contro la guerra a Cracovia

