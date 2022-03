Esplosioni in Bielorussia, secondo i media sarebbero «esercitazioni militari» – Le immagini

L’allerta è scattata in diverse città della regione di Brest

In Bielorussia, intorno alle 23 locali, si sono avvertite numerose esplosioni in diverse città della Bielorussia. Le segnalazioni sono arrivate da diverse città del Paese, tra cui Baranovichi, Luninets, Pinsk, Stolin, Kletsk, Gantsevichi, Slutsk. A riportare la notizia sono state diverse fonti e utenti sui social network, che si sono domandati cosa stesse accadendo. Tra questi anche la giornalista bielorussa Hanna Liubakova, che su Twitter ha scritto: «Stiamo cercando di capire cosa sta succedendo». Secondo quanto riportato da alcuni media locali, dovrebbe trattarsi di esercitazioni militari in corso nella regione di Brest, a sud ovest del Paese, che hanno coinvolto aerei militari e mezzi d’artiglieria.

Le foto dell’esercitazione

