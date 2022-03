Mondiali indoor, Marcel Jacobs torna a far sognare: in finale dei 60 m con nuovo record italiano

L’azzurro conquista la finale in programma questa sera alle 21.20 in Italia

Salgono le aspettative sui Mondiali indoor di atletica a Belgrado con l’ultima impresa di Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri si è qualificato per la finale dei 60 vincendo la semifinale con 6.45″. Con questo tempo Jacobs ha segnato un nuovo record italiano, dopo che già in batteria questa mattina aveva corso in 6.53″. La finale è prevista per le 21.20 in Italia.

