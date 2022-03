L’ucraina Yaroslava Mahuchikh è oro mondiale nel salto in alto

20 anni, ha lasciato l’Ucraina in condizioni difficili a causa dell’assedio russo per andare in Serbia dove ha vinto il suo primo oro

Performance strepitosa per l’ucraina Yaroslava Mahuchikh che diventa campionessa del mondo indoor nel salto in alto. Mahuchikh è una dei sei atleti del Paese, invaso dal 24 febbraio dalle truppe russe di Vladimir Putin, presenti a questi Mondiali. 20 anni, ha dovuto lasciare l’Ucraina in condizioni assai complicate per andare in Serbia dove ha vinto il suo primo oro iridato in carriera. Oggi 19 marzo con un salto di 2,02 metri, infatti, ha battuto l’australiana Eleanor Patterson (2,00 m) e la kazaka Nadezhda Dubovitskaya (1,98 m).

Foto in copertina: ANSA/EPA/ROBERT GHEMENT

