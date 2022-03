Coronavirus, 96.365 casi e 197 morti. Tornano a salire i ricoveri, tasso di positività al 15%

Il bollettino del 22 marzo 2022

Il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute registra 96.365 nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Il dato si mostra in aumento rispetto a quello segnalato ieri, quando i contagi erano stati 32.573. Anche sul fronte dei decessi la curva epidemiologica appare in crescita: sono 197 vittime legate al virus nelle ultime 24 ore contro le 119 di ieri. Il totale di decessi da inizio emergenza arriva così a quota 158.101. Le persone attualmente positivi in Italia sono 1.200.607 (ieri 1.175.280).

La situazione negli ospedali

Per quanto riguarda la pressione delle strutture sanitarie oggi, 22 marzo, si contano 47 nuovi ingressi in terapia intensiva. Il numero è in aumento rispetto a ieri quando i positivi entrati in rianimazione erano stati 31. Il totale dei ricoverati in area critica è pari 455 (ieri 463). Sul fronte dei reparti ordinari i posti letto occupati da persone contagiate risultano pari a 8.969. In aumento rispetto agli 8.728 di ieri. I dimessi e i guariti nell’ultima giornata sono 71.380.

Tamponi e tasso di positività

Il numero di nuovi contagiati arriva alla luce di 641.896 nuovi tamponi eseguiti. L’attività di tracciamento si mostra in aumento rispetto a quella di ieri, quando i test antigenici rapidi e molecolari eseguiti erano stati 218.216. Il tasso di positività è in lieve crescita: dal 14,9% di ieri al 15% di oggi.

Ieri e Oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

