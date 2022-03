Coronavirus, 75.616 casi e 146 morti. Stabili i ricoveri, il tasso di positività resta al 15%

Il bollettino del 25 marzo 2022

Oggi venerdì 25 marzo la curva epidemiologica dei decessi registra 146 vittime da Coronavirus in Italia. Ieri erano pari a 182. I contagiati da Covid-19 salgono quindi a 75.616 secondo il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, mentre i guariti sono 75.773 . Gli attualmente positivi sono 1.246.281.

La situazione negli ospedali

Per quanto riguardo la situazione nelle strutture ospedaliere, risultano 447 i ricoverati in terapia intensiva, 8.994 coloro che presentano sintomi e 49 i nuovi ingressi. Attualmente sono 1.236.840 le persone che si trovano in isolamento domiciliare. Mentre il numero di persone dimesse guarite raggiunge quota 12.824.632 .

Tamponi e tasso di positività

Sul fronte del monitoraggio dei tamponi sono stati registrati 198.135.632 tamponi, di cui 503.973 in più rispetto al giorno precedente. Il tasso di positività risulta pari a 15,0% (+0,0%) .



Ieri e Oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

