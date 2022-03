Coronavirus, 76.260 contagi in un giorno: tasso di positività in lieve calo (14,8%). 153 i decessi

Il bollettino del 23 marzo 2022

Con 153 vittime legate al Covid registrate nelle ultime 24 ore il numero totale dei morti da inizio pandemia segna 158.254. I decessi registrati nella giornata di ieri erano invece pari a 197. I numeri sono riportati nel consueto bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute, secondo cui nell’ultima giornata si contano 76.260 nuove persone contagiate dal virus. Ieri le nuove infezioni erano invece state 96.365, mentre il giorno prima – il 21 marzo – se ne contavano 32.573. Cifre che portano gli attualmente positivi a un totale di 1.226.890 sul territorio italiano (ieri: 1.200.607).

La situazione negli ospedali

Sul fronte delle ospedalizzazioni, i pazienti Covid più gravi ricoverati in terapia intensiva occupano al momento 466 letti (ieri 455). Gli ingressi in reparto nelle ultime 24 ore sono stati pari a 55, ieri erano invece stati 47. Per quanto riguarda la situazione nei reparti ordinari, si contano al momento 8.939 pazienti ricoverati con sintomi. Ieri il numero di ospedalizzati in area non critica era invece pari a 8.969. In isolamento domiciliare su tutto il territorio nazionale ci sono al momento 1.217.485 persone. Infine, il dato dei casi totali dopo oltre due anni di pandemia ammonta a 14.070.450. Mentre il numero dei dimessi e dei guariti è arrivato a quota 12.685.306.

Tamponi e tasso di positività

I dati di oggi, riportati come al solito nel monitoraggio giornaliero, arrivano sulla base di 513.744 nuovi tamponi esaminati. Ieri era invece stato eseguito un totale di 641.896 nuovi test. Mettendo a confronto questi dati, si evince che il tasso di positività oggi si attesta al 14,8% (-0,2% rispetto a ieri).

