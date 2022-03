Fedez torna a parlare della sua malattia: «Oggi sarà una giornata importante»

A scrivere questo messaggio è Fedez che, in una storia pubblicata su Instagram, annuncia che oggi 22 marzo sarà «una giornata importante». Il 17 marzo scorso, sempre sui social, il rapper aveva raccontato di avere «un problema di salute», aggiungendo subito dopo che la diagnosi è arrivata abbastanza presto e che, dunque, nei giorni successivi avrebbe cominciato «un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli», aveva detto. Nel messaggio pubblicato nelle ultime ore, Fedez, dunque, ha ringraziato tutti coloro che gli «hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività» ma soprattutto il ringraziamento è alla moglie, Chiara Ferragni, che «è sempre al mio fianco giorno e notte. Grazie alla mia famiglia – ha continuato – e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale».

INSTAGRAM/FEDEZ | La storia pubblicata su Instagram

Cosa ha detto Fedez finora

«Grazie – ha scritto ancora Fedez – alle nostre due stelle (Leone e Vittoria, ndr) che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo». Il rapper in questi giorni è stato inevitabilmente lontano dai social. Ha rotto il silenzio pubblicando il 19 marzo scorso un post per il figlio Leone che ha compiuto 4 anni: «Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie. Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto più che mai». Il 5 dicembre del 2019, nel corso della trasmissione La Confessione sul Nove, il cantante aveva dichiarato: «Mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, sono a rischio sclerosi multipla». Fedez, al momento, non ha dato un “nome” al problema di salute che gli è stato trovato nei giorni scorsi. Lo farà quando sarà pronto. Oggi per lui inizia questa nuova battaglia.

Foto in copertina da INSTAGRAM/FEDEZ

