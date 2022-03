Zelensky alle Camere, Forciniti (Alternativa c’è): «Audizione inutile, l’invasione non è solo colpa di Putin» – Il video

Diversi assenti oggi alla Camera per il discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Tra questi anche Francesco Forciniti di Alternativa C’è, il gruppo che riunisce molti dei parlamentari che hanno lasciato il Movimento 5 Stelle e che ha in buona parte disertato l’intervento. Forciniti ha spiegato le ragioni dell’assenza fuori da Montecitorio: «La mia presenza sarebbe stata inutile – ha detto -, non si poteva interloquire in alcun modo, non era prevista alcuna forma di dibattito parlamentare. Sono contrario all’invio di armi all’Ucraina, armi che non sappiamo neppure bene come e a chi saranno consegnate, non è un pacco Amazon».

Incorpora video