Il generale Battisti: «Minibombe radioattive: vi spiego quali armi nucleari Putin può usare in Ucraina»

Il generale Giorgio Battisti è il presidente della Commissione Militare del Comitato Atlantico Italiano. In un’intervista rilasciata oggi al Messaggero spiega che tipo di ordigni nucleari tattici potrebbe usare la Russia nella guerra in Ucraina. Battisti parte dal presunto “stallo” nell’avanzata di Mosca: «Putin ha inviato nel paese un numero inferiore di uomini rispetto al necessario, perché la capacità di resistenza degli ucraini è stata superiore alle aspettative». La verità, secondo il generale, è che Putin sta combattendo per ottenere il controllo delle città. Kiev è circondata, mentre Mariupol è ormai il fulcro della guerra: «Serve tatticamente per creare un corridoio continuo con la Crimea e i territori del Donbass. Ma per averla i russi devono compiere lo sforzo necessario per annientare il battaglione Azov».

E qui Putin potrebbe usare ordigni nucleari tattici: «Si tratta di bombe nucleari di scarsa potenza lanciate da un cannone, emettono il fungo e la ricaduta radioattiva ma i loro effetti sono limitati all’area in cui cadono, formando un cratere da 250 a 500 metri. Secondo l’ultimo rapporto degli Usa sul Nuclear Posture Reviews i russi potrebbero ricorrere al nucleare per de-escalare ossia indirizzare le forze del conflitto a loro favore». Ma c’è anche un pericolo armi chimiche: «Per il governo russo e britannico i russi le userebbero ancora, lo avrebbero fatto su alcuni personaggi dei servizi usando il Novichok, un aggressivo gas nervino della quarta generazione. C’è poi anche l’arma biologica: incolore, insapore, che emerge dopo giorni dall’uso e si diffonde in tutto il mondo. Se ciò accadesse sarebbe sufficiente per cancellare qualsiasi accordo e la speranza di civiltà».

