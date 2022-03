Attacco hacker contro Trenitalia, stop ai biglietti in alcune stazioni

Ci sarebbe un attacco hacker dietro i disservizi che da questa mattina 23 marzo stanno mettendo in difficoltà i sistemi informatici di Trenitalia. L’attacco, tutt’ora in corso, avrebbe provocato problemi in alcune stazioni, dove è stata sospesa la vendita dei biglietti sia dagli sportelli che dai self service. L’unico modo per acquistare i biglietti resta comunque il sito di Trenitalia. Per ovviare al disservizio, Ferrovie dello Stato ha comunque assicurato che «i passeggeri sono autorizzati a salire a bordo treno e presentarsi al capotreno per acquistare il biglietto senza sovrapprezzo – e che – le disfunzioni registrate non impattano sulla circolazione ferroviaria che procede con regolarità». Secondo Ferrovie, da questa mattina nella rete informatica aziendale: «sono stati rilevati elementi che potrebbero ricondurre a fenomeni legati a un’infezione da cryptolocker».

