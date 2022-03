La telefonata di Vialli a Fedez prima dell’intervento, il rapper: «Spero di poter aiutare gli altri come fai tu»

«Grazie di cuore a Luca Vialli e in bocca al lupo per la partita di stasera. Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno, poi una telefonata pochi giorni prima dell’intervento che difficilmente dimenticherò». Inizia così il messaggio pubblicato da Fedez in una storia su Instagram. Dall’altra parte del telefono, prima dell’intervento a cui si è sottoposto per asportare il tumore al pancreas, c’era infatti Gianluca Vialli, capo delegazione della Nazionale italiana, anche lui in lotta da anni contro lo stesso tipo di tumore. Un episodio che il rapper racconta solo oggi. «Spero di poter dare un po’ di supporto alle persone così come tu hai fatto con me. Davvero con il cuore», ha concluso Fedez.

FEDEZ/INSTAGRAM | Il messaggio di Fedez a Gianluca Vialli nelle sue stories su Instagram

