Fedez operato a Milano, la conferma di Chiara Ferragni: «Sarà presto a casa»

«Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata». Queste le parole di Chiara Ferragni, moglie di Fedez che, dunque, conferma le indiscrezioni delle ultime ore secondo cui il rapper sarebbe stato operato ieri sera all’ospedale San Raffaele di Milano. A lanciare la notizia – poi ripresa da molti giornali italiani – era stato Libero. Fedez non ha ancora dato un nome al suo «problema di salute» e al «percorso importante che dovrà fare».

Libero | L’articolo a firma di Emilia Santini apparso sulla prima pagina del quotidiano Libero il 23 marzo 2022

