Caso Orsini, la Rai fa un passo indietro: «Abbiamo scelto di non proseguire con il contratto»

La notizia era trapelata ieri grazie a una rivelazione del quotidiano Il Foglio: Alessandro Orsini, direttore dell’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della Luiss, avrebbe firmato un contratto da 12 mila euro con la trasmissione di Rai 3 Cartabianca per partecipare a un totale di sei puntate. 2 mila euro a puntata. Ora la marcia indietro di Viale Mazzini che in una nota ha spiegato: «La direzione di Rai 3, d’intesa con l’amministratore delegato della Rai, ha ritenuto opportuno non dar seguito al contratto originato su iniziativa del programma Cartabianca che prevedeva un compenso per la presenza del professor Alessandro Orsini nella trasmissione». La scelta decisa dall’amministrazione Rai sembra una risposta alle polemiche che si erano alzate dopo la diffusione della notizia, il deputato del Pd Andrea Romano aveva spiegato di essere pronto a portare il caso in Parlamento: «È assolutamente inaccettabile che le risorse del servizio pubblico radiotelevisivo vengano utilizzate per finanziare i pifferai della propaganda di Putin». Bianca Berlinguer, conduttrice della trasmissione, aveva difeso invece la scelta di coinvolgere Orsini: «Il dibattito non sia univoco, né omologato».

