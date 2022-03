La vendetta degli inglesi. Tutti i meme contro l’Italia dopo l’eliminazione: «You’re staying at home»

Per la seconda volta di fila, l’Italia non si è qualificata ai Mondiali. Al Barbera di Palermo gli Azzurri di Roberto Mancini sono stati battuti 1-0 dalla Macedonia del Nord. Gol di Aleksandar Trajkovski, attualmente in forze a un club della Saudi Professional League. Una sconfitta inattesa per i campioni degli Europei. Se le bacheche social degli italiani si sono riempite di post tendenti alla disperazione, in Inghilterra soffia un’aria leggermente diversa. Qui si registrano diversi utenti che nelle sventure italiche hanno visto la giusta vendetta a quel trofeo soffiato nel luglio della scorsa estate, quando a Londra gli Azzurri hanno sconfitto la nazionale di casa ai rigori. La battuta più diffusa è «You’re staying at home», versione riadattata di quel «It’s coming Rome» con cui gli Azzurri avevano salutato l’arrivo del trofeo in Italia. A onor di meme, «It’s coming Rome» era a sua volta un riadattamento di «It’s coming home» brano diventato l’inno della nazionale inglese. Ma su Twitter c’è un po’ di tutto, compresi i saluti della regina Elisabetta II, i “Bye Bye” degli Nsync e una versione capovolta del meme in cui Chiellini trattiene Bukayo Saka.

