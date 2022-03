Il tribunale rispedisce alla polizia il fascicolo contro la giornalista russa Marina Ovsyannikova

La Corte ha rispedito alla polizia il fascicolo sul caso della giornalista russa Marina Ovsyannikova – nota per aver interrotto il 14 marzo scorso la diretta della tv di Stato russa Channel One con un cartello contro la guerra in Ucraina – poiché avrebbe trovato delle carenze. L’avvocato di Ovsyannikova, Anton Gashinsky ha detto che sta ancora indagando sulle ragioni di questa decisione. La giornalista il 15 marzo è stata multata di 30 mila rubli per aver incitato alla protesta nel messaggio che aveva registrato prima di protestare durante il telegiornale della sera: il tribunale lo ha ritenuto un illecito amministrativo. Ma la donna rischia ancora un procedimento penale: nello specifico 15 anni di carcere per la nuova legge contro l’informazione voluta da Vladimir Putin.

