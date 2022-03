Brasile, Bolsonaro di nuovo ricoverato dopo un malore in un ospedale militare a Brasilia

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro si trova ricoverato in un ospedale militare a Brasilia dopo aver accusato un malore. Bolsonaro non aveva presenziato a una cerimonia organizzata dal suo partito lunedì nella quale era previsto un suo intervento. «Sono sicuro che il presidente sta bene, stiamo soltanto facendo alcuni test e per questo non è qui», ha detto il presidente del Partito Repubblicano Marcos Pereira. Secondo i media brasiliano la first lady Michelle Bolsonaro era presente alla cerimonia e ha detto che il marito sta bene, mentre il ministro delle Telecomunicazioni Fabio Faria ha parlato di un malessere.

Bolsonaro era stato ricoverato due volte, a luglio e a gennaio, a causa di alcuni problemi intestinali. Nel 2018 aveva subito un accoltellamento e per questo era stato sottoposto a diversi interventi chirurgici. Intanto da ieri il generale Joaquim Silva e Luna non è più presidente di Petrobras. È stato licenziato dal governo dopo le critiche che hanno travolto il gruppo per aver aumentato bruscamente i prezzi del carburante. Il licenziamento è stato confermato alla stampa dal ministero delle Miniere e dell’Energia, che ha indicato come nuovo capo di Petrobras l’economista Adriano Pires, specialista in gas e petrolio.

Leggi anche: