Coronavirus, 99.457 casi e 177 morti. Sale il tasso di positività al 15,1%

Sono 99.457 i nuovi casi di Coronavirus (ieri 30.710) e 177 i decessi (ieri 95) registrati oggi, 29 marzo, secondo quanto riportano i dati del bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi al virus in Italia è pari a 1.266.878 persone (ieri 1.254.056). Il numero totale dei casi registrati da inizio monitoraggio della pandemia cresce a quota 14.496.579, mentre i decessi per Covid sono 159.054.

A livello ospedaliero, il numero di persone attualmente ricoverate con sintomatologia è pari a 9.740 unità (+244 rispetto a ieri, quanto erano 9.496). Quanto alle terapie intensive, a fronte di 46 nuovi ingressi giornalieri (ieri 39), i pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva negli ospedali del Paese sono 487 (dato stabile rispetto a ieri). Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono state 87.297, per un totale di 13.070.647 guariti dal Covid o dimessi da inizio emergenza. I postivi al virus in isolamento domiciliare sono attualmente 1.256.651 (ieri 1.244.073).

Il tasso di positività scende dello 0,5 per cento, passando così dal 14,6 per cento di ieri al 15,1 per cento odierno. I dati di oggi arrivano a fronte di 660.708 test processati nelle ultime 24 ore (ieri 211.535), per un totale di 199.896.383 test analizzati da inizio emergenza.

