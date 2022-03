Il Super Green pass per i minori non avrà scadenza, la decisione della Commissione Ue: quando cade il limite dei 9 mesi

Non avrà scadenza il certificato di vaccinazione anti Covid per i ragazzi sotto i 18 anni. La Commissione europea ha aggiornato le regole sul Green pass, ribadendo che per i minori resterà valido anche dopo i 270 giorni, cioè 9 mesi, dal completamento del ciclo di vaccinazione, cioè la seconda dose per gli under 12 e le dose booster per gli over 12. La scadenza del certificato è invece confermata per i maggiorenni. La decisione di non far scadere il certificato apre all’ipotesi da parte della Commissione Ue di usare quello che in Italia è comunemente chiamato Super Green pass anche in futuro. Il commissario per la Giustizia, Didier Reydners, ha sottolineato come: «uno dei maggiori vantaggi del certificato Covid digitale Ue è la sua flessibilità per adattarsi alle nuove circostanze». Perciò Reydners ha spiegato che, di concerto con gli esperti di sanità pubblica, è stato deciso che i certificati di vaccinazione dei minori non dovrebbero scadere, così da permettere loro anche di viaggiare.

Leggi anche: