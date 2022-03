Quanto prende un mercenario per la guerra in Ucraina? «La Russia mi offre 6 mila euro al mese»

La Russia offre l’equivalente di 5.900 euro al mese ai mercenari siriani per combattere in Siria. Lo scrive la Bbc, citando un soldato siriano che si è offerto volontario per combattere. Sotto condizione di anonimato, l’uomo ha spiegato che secondo lui la Russia sta facendo un massacro in Ucraina, ma sta anche aiutando i poveri siriani che non possono permettersi di mangiare. La sua famiglia gli ha sconsigliato di andare in guerra, ma se morirà al fronte Mosca darà l’equivalente di 43.600 euro come rimborso. Il combattente ha detto che conosce almeno 200 persone che si sono offerte volontarie. Secondo il governo ucraino e una Ong siriana 14 centri di reclutamento sono stati allestiti in tutta la Siria.

