Il deposito in fiamme nella città russa di Belgorod: «Due elicotteri ucraini hanno sconfinato per colpirlo» – Il video

Due elicotteri militari ucraini hanno colpito un deposito di stoccaggio di carburante nella città russa di Belgorod dopo aver attraversato il confine a bassa quota. Lo ha detto il governatore della regione Vyacheslav Gladkov secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Reuters. L’incendio che è scoppiato dopo l’air-strike ha ferito due lavoratori, mentre alcune aree della città al confine con l’Ucraina sono state evacuate. Due giorni fa la struttura era stata colpita da un altro attacco che aveva preso di mira un deposito di armi. L’Ucraina non ha rivendicato gli attacchi.

La Tass scrive che sono almeno otto i serbatori di petrolio incendiati nell’attacco. L’agenzia russa cita fonti locali. Intanto il ministero russo per le emergenze – fa sapere sempre la Tass – ha inviato sul posto almeno 170 vigili del fuoco coadiuvati da 50 mezzi per spegnere il rogo, che viene descritto di notevoli dimensioni. Gli abitanti delle case vicine al deposito in fiamme sono stati sgomberati dalle loro abitazioni. In questi filmati si vede il deposito in fiamme:

In questo video invece si vede in lontananza un elicottero in cielo:

