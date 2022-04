Con le nuove sanzioni Ue contro la Russia rischiano anche le figlie di Putin

I Paesi dell’Unione Europa si sono espressi a favore delle misure contenute nel quinto pacchetto di sanzioni europee contro la Russia. Tuttavia il Coreper, il comitato a cui partecipano gli ambasciatori dei 27 presso le istituzioni Ue, per dare modo e tempo a tutti i Paesi di approfondire alcune questioni tecniche contenute nei dossier, ha deciso di rinviare la decisione formale a domani, giovedì 7 aprile. Tra le questioni da approfondire, secondo quanto riferito da fonti europee, vi sono le scelte relative ai contratti in essere tra Paesi europei e Russia relativi all’import di carbone. Il nuovo pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea contro la Russia potrebbero però avere ripercussioni anche contro le figlie di Vladimir Putin, Ekaterina Tikhonova and Maria Vorontsova, avute da primo matrimonio di Putin con l’ex first lady russa, Ljudmila Putina. Le sanzioni prevederebbero il congelamento dei beni e il divieto di viaggio, ma per ora non è chiaro quali sanzioni specifiche potrebbe colpire le figlie del presidente russo. Oltre a ciò, non è chiaro se queste sanzioni verranno applicate solo dall’Unione Europea o solo dagli Stati Uniti, o da entrambi. A darne notizia sono il Wall Street Journal e da Bloomberg, citando fonti che hanno preso visione dei nuovi dossier.

Delle vite delle due figlie del presidente russo, che non portano il suo cognome, si sa di fatto ben poco. Putin ne ha parlato brevemente nel 2015, dichiarando solo che entrambe sono laureate in atenei russi e parlano diverse lingue. La primogenita Maria Vorontsova è comproprietaria di Nomenko, un ente d’investimenti privati russi in ambito di assistenza sanitaria. La secondogenita Katerina Tikhonova, invece, risulta essere direttrice di un istituto di intelligenza artificiale presso l’Università statale di Mosca. Di fatto, le sanzioni che andrebbero a colpire le due figlie di Putin, sono da considerarsi più «simboliche», anche alla luce del fatto che non è chiaro se le due donne abbiano proprietà o risorse in Europa o negli Stati Uniti, ma sarebbero state inserite per attirare l’attenzione del presidente russo. E nella lista delle persone vicine a Putin che potrebbero essere colpite da sanzioni ci sono anche personaggi politici, ulteriori oligarchi e diversi esponenti di spicco della propaganda di Mosca. Secondo il Financial Times, tra questi ci sarebbero anche Herman Gref, il numero uno della principale banca russa Sberbank e il patron dell’alluminio Oleg Deripaska. Nella lista dovrebbero essere presenti anche Alexander Shulgin, responsabile della piattaforma per l’e-commerce Ozon, il magnate dell’oro Said Kerimov, e l’imprenditore russo Boris Rotenberg.

