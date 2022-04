Foggia: poliziotto dà un calcio in faccia ad un ragazzo che non si era fermato al posto di blocco – Il video

Un poliziotto ha tirato un calcio in faccia a un ragazzo che veniva tenuto immobile da un altro agente. Il ventitreenne non si era fermato a un posto di blocco. L’agente della questura di Foggia è stato oggetto di un provvedimento disciplinare e trasferito in altra sede. I fatti risalgono al 2 aprile scorso, ma ieri il video dell’accaduto, nel frattempo diventato virale su TikTok, è stato mandato in onda dalla trasmissione di Rai3 Chi l’ha visto. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo ventitreenne stava guidando un mezzo sottoposto a fermo amministrativo senza essere provvisto di patente e non si è fermato al posto di blocco. Dopo un inseguimento di tre chilometri, il giovane è stato raggiunto dalla polizia e aggredito dall’agente. La sorella del ragazzo è intervenuta su Rai3: «Non accetto questo abuso. Ha una divisa e deve dare l’esempio, non accanirsi con violenza così». Ha riconosciuto che è giusto che suo fratello paghi, ma «sarà un giudice a decidere la giusta punizione per mio fratello e l’amico, non noi». La questura di Foggia ha diffuso una nota per far sapere che l’autorità giudiziaria è stata informata dei fatti e verranno condotte indagini. Inoltre, nella nota viene evidenziato che «il comportamento del poliziotto non corrisponde in nessun modo ai canoni e ai valori della Polizia di Stato».

Fonte video: TikTok | khabyriccelli

