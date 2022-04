Il ricordo degli ucraini uccisi dalla guerra in un breve cartone animato – Il video

Un gruppo di artisti ucraino, Volunteer Animation, ha creato un video per ricordare le vite spezzate di migliaia di ucraini. Il video si apre con la parola «душі», «anime» in ucraino. Sotto la scritta, l’immagine effimera di un uomo in bicicletta, che pedala in una città distrutta. Andando avanti, tra le macerie e i palazzi in fiamme, appaiono i fantasmi di una vita normale, ricordi di una quotidianità ormai persa. Una mamma che culla il suo neonato, una bambina in un parco giochi, una famiglia che passeggia felice. Alla fine, un messaggio di commemorazione: «I cuori dei vivi soffriranno per sempre per le migliaia di anime innocenti uccise».

In copertina il video di Volunteer Animation, diffuso da Nexta

