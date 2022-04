Francia, aperte le urne per le presidenziali. I sondaggi: testa a testa Macron-Le Pen, verso il ballottaggio

Alla vigilia del voto per il primo turno delle presidenziali francesi, in sondaggi ripropongono la sfida già vista cinque anni fa con i due contendenti favoriti divisi da due soli punti

Questa mattina alle 8 sono stati aperti i seggi elettorali in Francia per il primo turno delle elezioni presidenziali. A votare sono circa 48,7 milioni di elettori che dovranno decidere tra i 12 candidati alla presidenza della Repubblica. Lo scenario considerato più probabile è che tra due settimane si arrivi ad un ballottaggio tra l’attuale presidente Emmanuel Macron e la candidata di estrema destra Marine Le Pen. Secondo i sondaggi la sfida sarebbe simile a quella di 5 anni fa, stavolta però la sfida sarebbe davvero all’ultimo voto: 2 punti separano i contendenti al primo turno (26% contro 24% per gli ultimi sondaggi), altrettanti al secondo (51% a 49%). L’eventuale ballottaggio si svolgerà tra due settimane, il 24 aprile.

