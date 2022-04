Il cancelliere austriaco dopo il faccia a faccia con Putin: «Non è stato un colloquio amichevole: sui crimini di guerra sono stato chiaro»

È durato 90 minuti il colloquio tra il cancelliere austriaco Karl Nehammer e il presidente russo Vladimir Putin nella tenuta presidenziale di Novo-Ogaryovo. L’incontro si è tenuto rispettando restrizioni mediatiche severissime, senza foto o video e conferenza stampa, come aveva annunciato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. «Non è stato un incontro amichevole – ha commentato la cancelleria austriaca citata dai media di Vienna – il colloquio con Putin è stato molto duro e franco». Al presidente russo, il cancelliere austriaco ha detto di aver chiesto: «che la guerra deve cessare, perché in guerra ci sono solo sconfitti da entrambe le parti». A Putin è stato ribadito che: «le sanzioni resteranno in vigore e saranno eventualmente inasprite». A proposito poi delle stragi che da Bucha in poi stanno emergendo dai territori occupati dall’esercito russo a marzo, Nehammer ha assicurato di aver usato: «parole chiare» con il presidente russo», sottolineando la: «necessità di un’inchiesta internazionale»

