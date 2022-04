«L’Ucraina ha bisogno di altro materiale militare, innanzitutto di armi pesanti». La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha parlato a margine del Consiglio europeo dei ministri degli Esteri a Lussemburgo, chiedendo nuove armi per Kiev. Dopo lo scoppiare della guerra, la Germania ha dato una svolta storica alla sua politica, autorizzando l’invio di armi all’Ucraina e decidendo di investire il 2% del Pil nelle forze armate. Secondo quanto riporta la Bild, Baerbock ha detto: «Non è tempo di pretesti, servono creatività e pragmatismo». Intanto, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha salutato positivamente le missione diplomatica intrapresa dal cancelliere austriaco Karl Nehammer, il quale, dopo aver incontrato Zelensky nel weekend, volerà oggi a Mosca per parlare con Putin – probabilmente anche di gas. La portavoce di Scholz, Christiane Hoffmann, ha confermato che il cancelliere tedesco era stato consultato da Nehammer prima di prendere la decisione. Scholz, ha detto Hoffmann, «vede con favore ogni iniziativa diplomatica, che abbia come obiettivo il raggiungimento della pace».

Vienna: «Nehammer dirà a Putin che ha perso»

EPA/DRAGAN TATIC / AUSTRIAN CHANCELLERY | Nehammer a Kyiv, 09 aprile 2022

«Fa la differenza essere faccia a faccia e dirgli qual è la realtà: che questo presidente ha di fatto perso la guerra moralmente». Anche il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg ha parlato al Consiglio di Lussemburgo prima dell’incontro a Mosca tra Putin e Nehammer. «Dovrebbe essere – ha detto Schallenberg- nel suo stesso interesse che qualcuno gli dica la verità. Lo dobbiamo a noi stessi se vogliamo salvare vite umane. Dobbiamo usare ogni possibilità per porre fine alla situazione infernale in Ucraina».

Lavrov attacca Borrell: l’Ue vuole «sopprimere» la Russia con la scusa di Kiev

Il ministro degli Esteri russo Serjei Lavrov è tornato a polemizzare con l’Unione europea dopo che l’Alto rappresentante della politica estera dell’Ue Josep Borrell, che ha detto che «l’Ucraina vincerà la guerra sul campo di battaglia». «Devo dire che ciò che Borrell ha detto in questo contesto aggressivo e senza precedenti, davvero, cambia significativamente le regole del gioco». Borrell ha dichiarato anche di voler continuare sulla linea delle sanzioni e dell’aiuto militare a Kiev, e ha accusato Mosca di crimini di guerra. «Le sue dichiarazioni – ha detto Lavrov citato dalla Tass – mostrano che l’Ue vede Kiev come testa di ponte per sopprimere la Russia». Il ministro russo ha dichiarato di voler comunque continuare sulla strada dei negoziati.

Leggi anche: