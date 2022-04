Mariupol, l’esercito russo annuncia la conquista del porto: «Liberazione completa»

A Mariupol l’esercito russo avrebbe conquistato il porto della città sotto assedio da oltre un mese. Ad annunciarlo è stato il capo della repubblica separatista del Donetsk, Denis Pushilin, rilanciato dall’agenzia russa Tass. Da questa zona finora sarebbero state già deportate in Russia circa 33mila civili, secondo la commissaria ucraina per i diritti umani, Lyudmila Denisova, citata dall’agenzia Unina. Nella città, ha spiegato la deputata: «è in corso una brutale retata di civili, condotta con l’assistenza dei collaboratori locali».

