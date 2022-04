Guerra in Ucraina, la Bbc: a Kramatorsk usata una bomba a grappolo

Nella strage della stazione di Kramatorsk è stata utilizzata una bomba a grappolo, vietata dal diritto internazionale. Lo sostiene la Bbc, che dice di aver trovato “prove evidenti” dell’uso di una cluster bomb nel missile che ha colpito la stazione gremita di profughi che cercavano di lasciare l’est del paese l’8 aprile scorso. Nella strage sono morte 57 persone secondo il bilancio fornito dall’Ucraina. Che non ha ratificato il trattato che vieta l’uso di queste armi, così come la Russia. Riguardo il missile Totchka-U che ha colpito, è attualmente in dotazione alla forze ucraine ed è in possesso dei ribelli delle repubbliche filorusse e non è stato dismesso dalla Russia nel 2020 nonostante gli annunci.

Le prove della cluster bomb a Kramatorsk

Quali prove fornisce la Bbc dell’uso di cluster bomb? Innanzitutto le testimonianze dei suoi inviati di guerra, che hanno visitato la stazione dopo l’attacco trovando indizi coerenti con l’uso di una bomba a grappolo. Tra queste anche le testimonianze di chi si trovava nella stazione al momento dell’arrivo del missile, che ha parlato di esplosioni multiple. Ovvero quelle che disperdono i frammenti intorno al sito dell’impatto principale, come succede in questi casi, lasciando segni inequivocabili sul terreno e sugli edifici. Come è successo in questo caso.

Foto da: Bbc

Lo stesso Totchka può essere dotato di una testata che ne trasporta 50, che possono esplodere al momento dell’impatto. La Russia aveva negato di aver usato bombe a grappolo a Donetsk e a Lugansk, ma l’Onu aveva definito i report «credibili». Poi ci sono gli esperti militari. Sidharth Kausjal, che lavora al Royal United Services Institute, ha detto al media britannico che il segno dell’impatto che si vede negli scatti è coerente con l’uso di una sub-munizione a grappolo 9N24, che risale all’era sovietica e può essere trasportata dal missile. La Bbc ha anche cercato di identificare la zona da cui è stato lanciato il missile, ma finora non è stata in grado di farlo.

