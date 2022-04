Il presidente della Polonia e quelli dei Baltici in Ucraina: «A Borodyanka lato oscuro dell’umanità». Gli abbracci con Zelensky a Kiev – Il video

I quattro presidenti sono andati a Kiev per dare il loro sostegno alla resistenza ucraina contro le forze d’occupazione russe

Volodymyr Zelensky ha incontrato il presidente della Polonia Andrzej Duda, quello della Lituania Gitanas Nauseda, quello della Lettonia Egils Levits e quello dell’Estonia Alar Karis, in visita in Ucraina oggi, 13 aprile. «L’Ucraina sente il supporto forte e affidabile di ciascuno di voi», ha detto il presidente ucraino accogliendoli a Kiev. Tra le foto diffuse da Ukrinform su Telegram, ce n’è una dei quattro presidenti con al centro Zelensky che mettono la mano una sopra l’altra in segno di unità e compattezza.

«Continueremo a sostenere l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea e ad aiutare questa nazione eroica a superare gli orrori della guerra», ha scritto su Twitter Nauseda. «Provo profondo orrore per i crimini che l’esercito russo ha commesso contro il popolo ucraino», ha scritto Karis a seguito della visita tra le macerie di Borodyanka. «Uccisioni e torture, uso di armi illegali, brutali crimini di guerra: non rimarranno impuniti».

