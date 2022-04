Morte Maradona, 8 persone a processo tra cui il suo medico personale: rischiano fino a 25 anni di carcere

Avrebbero messo il calciatore in una «situazione di impotenza», abbandonandolo «al suo destino» nel corso di uno «scandaloso» ricovero a casa

Sono 8 i rinvii a giudizio per omicidio colposo nell’ambito dell’inchiesta per la morte di Diego Armando Maradona: tra questi c’è il neurochirurgo e il medico personale dell’ex calciatore, Leopoldo Luque, e la psichiatra Agustina Cosachov, considerati i principali responsabili della salute di Maradona. Rinviati a giudizio anche lo psicologo Carlos Díaz, il coordinatore medico Nancy Forlini e il coordinatore infermieristico Mariano Perroni, gli infermieri Ricardo Almirón e Dahiana Madrid e il medico clinico Pedro Pablo Di Spagna. Secondo i pm le «omissioni» e i maltrattamenti fatti dagli otto sanitari avrebbero messo il calciatore in una «situazione di impotenza», abbandonandolo «al suo destino» nel corso di uno «scandaloso» ricovero a casa. Gli otto rinviati a giudizio, adesso, rischiano pene che vanno dagli 8 ai 25 anni di carcere.

