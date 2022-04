A Belgorod i sistemi di difesa russi in azione: contro razzi ucraini? – Il video

Nella cittadina russa sono da giorni in corso attacchi da parte degli ucraini. All’inizio del mese è stato colpito un deposito militare

In questo filmato pubblicato su Twitter si mostra cosa sta succedendo a Belgorod, dove due missili sono stati intercettati dal sistema antimissile russo. Nella cittadina russa sono da giorni in corso attacchi da parte degli ucraini. All’inizio del mese è stato colpito un deposito militare e dopo le accuse dei russi il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha detto di non poter commentare gli ordini dati al suo esercito, facendo così capire che a muoversi era stata proprio Kiev.

