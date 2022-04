«Attacco ucraino su due palazzi in territorio russo», l’accusa del governatore di Bryansk il giorno dopo l’avvertimento del Cremlino a Kiev

Due palazzi in territorio russo sarebbero stati colpiti da un raid ucraino, secondo l’accusa del governatore della regione russa di Bryansk, Alexander Borgomaz. Secondo quanto riporta l’agenzia Tass, l’attacco avrebbe danneggiato due edifici residenziali nella borgata di Klimovo, a circa 10 km dal confine con l’Ucraina: «ci sono feriti tra i residenti – dice il governatore Borgomaz – Sono in corso i soccorsi sanitari per l’assistenza medica necessarie e sono stati attivati i servizi del ministero delle Emergenze». Secondo Tass, ci sarebbero sette persone ferite, tra cui una donna incinta e un bambino. L’attacco arriva il giorno dopo l’avvertimento di Mosca, che attraverso il ministero della Difesa aveva minacciato di colpire: «centri decisionali ucraini finora risparmiati, anche a Kiev», nel caso in cui l’esercito ucraino avesse continuato ad attaccare strutture nel territorio russo. Prima dell’attacco di oggi 14 aprile, l’unico precedente noto era stato il raid al deposito di carburante a Belgorod.

