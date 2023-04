Ultraleggero ucraino si schianta in Russia: arrestato il pilota

Il servizio di sicurezza dell’Fsb ha riferito che il cittadino ucraino ha cercato di fuggire oltre il confine per poi essere trattenuto da un’unità di guardia di frontiera

Un aereo di piccole dimensioni si sarebbe schiantato oggi – mercoledì, 5 aprile – in una regione russa al confine con l’Ucraina. A riferirlo è stato il servizio di sicurezza dell’Fsb, citato RIA Novosti aggiungendo, inoltre, che il pilota dell’ultraleggero è stato arrestato dopo aver cercato di fuggire in territorio ucraino. «L’aereo si è schiantato nei pressi del villaggio di Butovsk nella regione di Bryansk per motivi sconosciuti», ha detto l’Fsb. «Il pilota (un cittadino ucraino), che ha cercato di fuggire oltre il confine è stato trattenuto da un’unità di guarda di frontiera».

Foto copertina: immagine di archivio ultraleggero

