No! Questo video e questa foto non mostrano un treno militare deragliato a Bryansk, in Russia

Il video risale al 2017 e riguarda un fatto avvenuto nella Russia orientale, mentre la foto è di una singola locomotiva deragliata per cause naturali

Circolano diverse fotografie e video associati a un presunto deragliamento di un treno militare a Bryansk. La fonte risultano essere dei canali Telegram, tra questi quello di Tpyxa condividendo il video del convoglio militare anche via Twitter. C’è un problema: le riprese sono del 2017 e riguardano un incidente avvenuto molto lontano dal confine ucraino.

Per chi ha fretta

Circolano un video e una foto, del tutto diversi l’uno dall’altra, associate a un presunto deragliamento di un treno militare a Bryansk.

Il video risale al 2017 e riguarda un fatto avvenuto nella Russia orientale.

La foto riguarda un incidente ferroviario nella regione di Bryansk, ma non riguarda un convoglio militare e l’incidente è dovuto a un fatto naturale.

Analisi

Circola un video attribuito a un presunto deragliamento di un treno militare a Bryansk:

La stessa immagine venne pubblicata da Il Messaggero il 26 aprile 2022. A seguito di un thread via Twitter, l’articolo è stato rimosso. Lo screenshot, tuttavia, è circolato attraverso i social:

A diffondere il video, spacciandolo senza prove come attuale e associato a un presunto fatto avvenuto a Bryansk, è stato il canale Telegram Tpyxa anche via Twitter: «Orcs’ ingenuity never ceases to amaze. They can’t even deliver their equipment. The video was presumably filmed near Bryansk».

Riguardo alla stessa – e ripetiamo – presunta notizia, è circolata un’altra immagine di un treno deragliato:

Buona notizia Russia, Bryansk Oltre ai depositi di petrolio bruciati e al deposito di munizioni, è stata danneggiata la ferrovia in direzione dell’unità militare, lungo la quale sono state trasportate attrezzature e munizioni militari in Ucraina.

Il video del 2017

Il video pubblicato dal canale Telegram Tpyxa, e ripreso anche in Italia, risale al 2017. La prova? La pubblicazione dello stesso in data 6 settembre 2017 da un canale Youtube russo.

La notizia del deragliamento era stata riportata anche dai media ucraini sempre nel 2017.

Il fatto è accaduto presso la Chita-2 Station della Trans–Baikal Railway, situata in un’area della Russia orientale confinante con la Mongolia e la Cina.

La seconda foto non riguarda un treno militare

La foto del treno deragliato, che non ritrae le stesse immagini del video, non riguarda affatto un convoglio militare. Lo scatto risulta del 22 aprile 2022 nella regione di Bryansk e in un’area lontana dal capoluogo: gli articoli russi, come quello di Bryansktoday.ru, parlano della tratta Kletnya-Zhukovka.

L’incidente riguarda una singola locomotiva, deragliata a causa dell’erosione del terreno. Il fatto non avrebbe interrotto le tratte ferroviarie della zona.

Conclusioni

Non riscontriamo conferme di un avvenuto deragliamento a Bryansk. Tuttavia, le il video e le foto diffuse riguardano due fatti avvenuto in periodi diversi e in luoghi diversi.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: