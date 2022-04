La Russia: «Bombardato un villaggio vicino a Belgorod, c’è una donna ferita»

Il governatore di Belgorod Vyacheslav Gladkov ha detto che il villaggio di Golovchino è stato bombardato dall’Ucraina. Sul suo canale Telegram, ripreso dall’agenzia di stampa russa Tass, Gladkov parla di danni materiali e di vittime: una donna sarebbe rimasta ferita nei bombardamenti. «C’è una vittima, è una residente del luogo. Ora sta ricevendo tutta l’assistenza medica necessaria», aggiunge. All’inizio del mese a Belgorod è stato colpito un deposito militare e dopo le accuse dei russi il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha detto di non poter commentare gli ordini dati al suo esercito, facendo così capire che a muoversi era stata proprio Kiev. Nei giorni scorsi alcuni video hanno mostrato l’antiaerea russa in azione contro alcuni missili in arrivo.

