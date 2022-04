Sofia Goggia: «Gay nello sci maschile? Direi che non ci sono: devono gettarsi dalla Streif di Kitz»

«A livello di sport, un uomo che si trasforma in donna ha caratteristiche fisiche, anche a livello ormonale, che consentono di spingere di più. Non credo allora che sia giusto» che le atlete transgender gareggino con le donne. Sono queste le parole che la sciatrice Sofia Goggia, classe 1992, ha usato per rispondere ad alcune domande sulle tematiceh Lgbtqia+ in una lunga intervista con Aldo Cazzullo al Corriere della Sera. «Se ci sono omosessuali tra gli atleti? Tra le donne – ha proseguito Goggia – qualcuna sì. Tra gli uomini direi di no. Devono gettarsi giù dalla Streif di Kitz», riferendosi alla pista per la discesa libera di Hahnenkamm a Kitzbühel, in Austria. Uno dei tracciati più prestigiosi al mondo, ma anche tra le più la pista della discesa libera più difficili da affrontare, tanto da diventare scenario di terribili incidenti tra gli sciatori, come quello di Daniel Albrecht che nel 2009 finì in coma dopo una terrificante caduta avvenuta a 140km/h. Dichiarazioni che non sono sfuggite a molti utenti, che su Twitter hanno espresso il proprio disappunto, per usare un eufemismo.

Goggia: «Le idee di Orsini sulla Russia? Stimolanti, non sono bizzarre»

Ma non solo. Nel corso dell’intervista, la campionessa olimpica italiana ha espresso il proprio sostegno al professor Alessandro Orsini, direttore dell’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della Luiss, e ormai nome noto dei salotti televisivi per le sue posizioni sull’invasione russa in Ucraina. «Studio Scienze politiche alla Luiss, ora devo dare l’esame con il professor Orsini. Se trovo bizzarre le sue (di Orsini, ndr) idee sulla Russia? Al contrario: le trovo stimolanti. Dobbiamo sempre preferire la discussione alla propaganda».

