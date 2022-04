Ucraina, a Kharkiv abbattuta la statua del comandante sovietico Zhukov – Il video

Il monumento di Kharkiv raffigurante il comandante sovietico Georgy Zhukov è stato smantellato oggi dai militari: a darne notizia è la testata Nexta, che ha pubblicato un video in cui si vede la grande statua che crolla a terra sulla spinta di un camion che la trascina giù, al cospetto di un uomo in divisa. Nexta aggiunge che lo smantellamento della statua era già stato chiesto in passato, ma aveva incontrato la ferma opposizione del consiglio comunale di Kharkiv. Il servizio stampa del consiglio comunale al momento non ha rilasciato commenti. Venerdì mattina, la città ha subito un nuovo bombardamento russo che avrebbe causato dieci morti, tra cui un neonato di sette mesi, e 35 feriti, ha riferito l’ufficio del procuratore regionale. Il governatore dell’Oblast di Kharkiv, Oleh Synehubov, ha denunciato 23 bombardamenti sulla città nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. La comunità di Borova, cittadina a sudest di Kharkiv sotto il controllo dei russi, ha denunciato saccheggiamenti nelle case abbandonate dai civili in fuga dalla guerra per mano dei soldati russi.

