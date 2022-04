Ucraina, i russi prendono il controllo di Kreminna: «Hanno sparato su un’auto con i civili a bordo»

Il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk Sergiy Gaidai ha fatto sapere che l’esercito russo ha preso il controllo della città di Kreminska. «Gli occupanti hanno preso il controllo di Kreminna. I combattimenti continuano», ha detto Gaidai, che ha aggiunto che l’evacuazione dalla città non è più possibile. «Abbiate cura dei vostri figli», ha detto rivolgendosi a coloro che non hanno ancora lasciato gli insediamenti bombardati dalle truppe russe. Kreminna è stata teatro di duri combattimenti in strada da quando è iniziata la cosiddetta fase 2 dell’operazione militare speciale russa in Ucraina, che si sta concentrando sul Donbass. Gaidai ha anche sostenuto che i russi stanno sparando sui civili: «La mattina del 18 aprile, i residenti di Kreminna hanno cercato di evacuare con i propri veicoli. I russi hanno aperto il fuoco su un’auto con civili a bordo. Quattro persone sono rimaste uccise. Una persona gravemente ferita è ancora sul posto. I medici non possono raggiungerla a causa dei bombardamenti senza fine».

Foto copertina. Sergiy Gaidai su Fb

